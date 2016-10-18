У Олланда объявили время начала встречи "нормандской четверки"

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Вторник, 18 октября 2016, 16:42

Начало встречи лидеров стран "нормандской четверки" запланировано на завтра в Берлине на 18:30 по киевскому времени.

Об этом свидетельствует расписание мероприятий на сайтепрезидента Франции Франсуа Олланда, передает Европейская правда.

Согласно данным сайта, Олланд в первой половине дня проведет ряд встреч, в частности, будет присутствовать на заседании Совета министров.

Кроме того, у него значится встреча в Париже и после "нормандского саммита", она, очевидно, будет отменена или перенесена на более раннее время.

Не исключено, что время встречи указано ориентировочно, пресс-службы глав Германии, Украины и РФ о времени встречи пока не сообщали.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitterлишь сообщил, что канцлер Ангела Меркель пригласила лидеров трех стран на встречу "завтра вечером".

Как сообщалось, встречу президента Украины с президентами Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента, которая также планировалась на 19 октября, отменили из-за "нормандского саммита".

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