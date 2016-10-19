Штаб АТО: заявления боевиков о готовности разводить силы – провокация

Заявления луганских боевиков о якобы готовности разведения сил и средств в соответствии с рамочным соглашением возле Станицы Луганской являются манипулятивными, поскольку террористы продолжают осуществлять обстрелы на этом участке.



Об этом сказал в среду в комментарии "Украинской правде" спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



Так он прокомментировал информацию российских СМИ, что боевики "ЛНР" в среду запустили сигнальную ракету, "которая сообщает о готовности к отводу сил на участке в районе Станицы Луганской".



"Они каждый день какие-то ракеты там пускают", – отметил полковник.



Лысенко напомнил, что так называемые "представители" ЛНР "подписывали рамочное соглашение, где четко прописаны предпосылки для разведения сил:



"Отвод сил и средств происходит под непосредственным контролем и в присутствии наблюдателей международной миссии ОБСЕ и представителей Совместного центра по контролю и координации после 7 суток затишья. Ни одного из этих условий они не выполнили, а теперь пытаются показать, что якобы готовы".



"Еще вчера боевики обстреливали Станицу Луганскую. Это выглядит как провокация, чем как желание отводить силы и средства", – отметил полковник.



Он в очередной раз подчеркнул, что украинская сторона давно уже готова это сделать и давно согласовала с представителями миссии ОБСЕ площадки, на которые должна отвести силы и технику.



Валентина Романенко, УП