Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведение под Станицей Луганской пока невозможно – штаб

Вторник, 18 октября 2016, 13:06

В штабе АТО констатируют невозможность разведения сил и средств в соответствии с рамочным соглашением от 21 сентября на участке возле Станицы Луганской вследствие продолжения обстрелов боевиками.

Об этом на брифинге во вторник сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на уточняющие вопросы.

Он напомнил, что разведение произошло в населенных пунктах Золотое и Петровское.

"Что касается Станицы Луганской, то там из-за регулярных провокационных обстрелов противника эти действия невозможны. Поскольку согласно условиям разведения сил и средств предполагается 7 дней непрерывной тишины", – сказал полковник.

По словам Лысенко, украинская сторона готова к этим действиям, подготовлены площадки для отвода сил и средств, о чем известно наблюдателям миссии ОБСЕ.

"Но из-за постоянных обстрелов боевиков эти действия (отвод сил и средств - ред.) пока невозможны", – отметил спикер АТО.

Валентина Романенко, УП

Темы: Минские соглашенияЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
Все новости...
Реклама: