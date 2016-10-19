Кабмин принял проект закона о противодействии домашнему насилию

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Среда, 19 октября 2016, 13:35

Кабинет министров одобрил и направил в Верховную Раду проект закона о противодействии насилию в семье.

Такое решение было принято во время заседания в среду.

Перед этим вице-премьер по вопросам социальной политики Павел Розенко заявил, что работа над документом была очень сложной и длилась полтора года.

"Мы боролись, наверное, сами с собой относительно признания такого явления, как домашнее насилие, ведь всегда у нас почему-то считалось, что этой проблемы вроде бы не существует, но на самом деле она стоит очень остро", – сказал он.

По словам Розенко, в 2015 году было зафиксировано 103 тысячи обращений по поводу насилия в семье, из них около 90 тысяч – от женщин. Он считает, что это лишь небольшая часть того, что существует в обществе.

В свою очередь соавтор законопроекта, депутат от БПП Ирина Луценко заявила, что ежегодно три миллиона детей становятся жертвами или свидетелями домашнего насилия. По ее словам, 90% разводов происходят из-за насилия в семье.

Она добавила, что из 100 тысяч женщин, которые обращаются с травматизмом в больницу, 50% беременны и потом рожают больных детей.

По словам Луценко, 75% молодых людей – как девушек, так и парней, которые занимаются проституцией, подвергались насилию и растлению в семье.

"Этот закон ... делает основное дело – семейное дело за закрытыми дверями вы превращаете в государственную политику. ... Вы делаете огромный прорыв. Вы делаете государственную политику нетолерантности отношения к таким проявлениям и явлениям", – сказала она.

Луценко пояснила, что речь идет о внедрении горячей линии для жертв домашнего насилия, создание приютов, где эти жертвы могут скрываться.

"Это и коррекция обидчиков, это, в конце концов, и предоставления им какой-либо работы, чтобы не было концентрации домашнего насилия. Это и сквозная имплементация, горизонтальные связи, между органами здравоохранения, образования, полицейскими, это и специальные судьи, это и специальные следователи. То есть это очень серьезная машина, которая должна быть привлечена именно к нетолерантному отношению", – сказала она.

Олег Шанковский, УП

Темы: права человека Кабинет министров
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