Канада выделит более $8 млн на Нацполицию Украины – посол

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Воскресенье, 2 октября 2016, 01:23

Канада выделит $8,1 млн на поддержку Национальной полиции Украины.

Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По словам министра иностранных дел Канады Стефана Диона, $6,6 млн Канада направит на тренировки Нацполиции, еще 1,5 млн будут выделены на полицейское оборудование.

Темы: Канада полиция
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