Канада выделит более $8 млн на Нацполицию Украины – посол
Канада выделит $8,1 млн на поддержку Национальной полиции Украины.
Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Канада оголосила про надання додаткових 8.1 млн на підтримку Національної поліції України #thanksCanada pic.twitter.com/cVGRFEIykz— Andriy Shevchenko (@AShevch) October 1, 2016
По словам министра иностранных дел Канады Стефана Диона, $6,6 млн Канада направит на тренировки Нацполиции, еще 1,5 млн будут выделены на полицейское оборудование.