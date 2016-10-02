Одесский суд принял прецедентное решение о вывозе вещей из Крыма

Окружной административный суд Одессы признал противоправными действия представителя украинской таможни, запретившего крымчанину вывоз из Крыма на материковую часть Украины личных вещей, которые не вошли в список разрешенных Постановлением №1035 Кабмина Украины.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на сайт Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Правозащитники называют это решение "прецедентным" и публикуют его на сайте правозащитной организации.

"26 сентября Одесский окружной административный суд, удовлетворяя иск гражданина Л.А., принял важное решение не только для конкретного истца, но и для многих других крымчан, которые с момента вступления в силу постановления КМУ №1035 лишены возможности свободно с личными вещами пересекать контрольные пункты между полуостровом и материковой частью Украины", - говорится на сайте УХСПЧ.

По словам адвоката Юлии Лесной, суд "тщательно провел анализ соответствующих нормативно-правовых норм и предоставленных доказательств".

"В постановлении суд сформировал важный вывод, что при решении вопроса применения постановления КМУ № 1035 крайне важно различать вещи, которые лицо перевозит с целью обеспечения обычных повседневных потребностей, и вещи, которые предназначены для предпринимательской деятельности, отчуждения или передачи другим лицам", - отметила адвокат.

Суд в постановлении неоднократно ссылался на Конституцию Украины, как нормы прямого действия, в частности на конституционные гарантии права собственности и равенства прав и обязанностей всех граждан.

По словам правозащитников, ценным является то, что суд, мотивируя свое решение, сослался, кроме национального законодательства, а также на статью 1 "Протокола по защите прав человека и основных свобод", а также учел реальную ситуацию, которая сложилась в связи с аннексией крымского полуострова.

Комментируя решение суда, координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник сообщила "Крим.Реалии", что решение суда не отменяет постановление Кабмина Украины, но говорит о том, что документ противоречит Конституции, и ограничение провоза личных вещей крымчан незаконно.

"Теперь все, кто будет подавать иск против этого постановления, будут выигрывать суды. Это важно, поскольку теперь есть серьезный аргумент для отмены постановления вообще. И чем больше крымчан будут обращаться в суд, тем больше вероятность того, что Кабмину Украины придется это постановление отменить", - сказала Скрипник.

В Украине 17 января 2016 года вступило в силу постановление Кабинета министров № 1035 об ограничении поставок отдельных товаров и услуг через административную границу с Крымом.

В постановлении отметили, что через административную границу с Крымом можно будет провозить только личные вещи. В документе подробно прописали, что именно разрешено провозить и в каком количестве.