В РФ проведут тренировку по гражданской обороне: привлекут 40 млн человек

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Воскресенье, 2 октября 2016, 21:42

На следующей неделе МЧС РФ проведет всероссийскую тренировку по гражданской обороне, которая охватит более 40 млн человек.

Об этом сообщил директор Департамента гражданской защиты МЧС Олег Мануйло, пишет "Интерфакс".

Тренировка пройдет с 4 по 7 октября, участие в нем примут более 200 тыс. специалистов аварийно-спасательных формирований, около 50 тыс. единиц техники.

Согласно сообщению, в ходе тренировки будут отработаны оповещения, действия по эвакуации, выдачи средств индивидуальной защиты, развертывание санитарно-обмывочных пунктов, в готовность будут приведены защитные сооружения гражданской обороны.

Темы: Росcия армия
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Комментарии — 2
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IP: 91.219.220.---З Полтави02.10.2016 23:04
а я думаю, что не готовится к войне, а таким образом дурачит (запугивает) свой народ чтобы он был более доверчив и управляем.
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IP: 146.185.28.---farabundo02.10.2016 22:44
Готовится Московия к большой войне, возможно и ядерной. Сначала несколько общевойсковых маневров невиданных масштабов и весь год командноштабные не прекращались, а теперь цивильных тренирует. Не к добру это...
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