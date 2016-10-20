Порошенко: Будем договариваться о разведении войск еще в 4 местах

00
1
Четверг, 20 октября 2016, 01:24

После завершения разведения войск на трех участках - Золотое, Петровское и Станица Луганская, будут начаты переговоры относительно следующих 4 мест для разведения вооружения. 

Об этом 20 октября по итогам встречи в "нормандском формате" в Берлине заявил президент Петр Порошенко.

"Украинская сторона настаивала на том, что среди этих 4 мест должно быть Дебальцево", - отметил Порошенко.

Также он отметил, что в указанных местах после отвода сил и средств должны быть установлены постоянно действующие 24/7 мониторинговые посты ОБСЕ. 

"О режиме прекращения огня - мы не ждем месяц (до утверждения "дорожной карты"), и отметили, что работа по подготовке и внедрению режима всеобъемлющего и немедленного прекращения огня должна происходить в течение ближайших дней", - заявил Порошенко.

Как известно, 18 октября штаб АТО констатировал невозможность разведения сил и средств в соответствии с рамочным соглашением от 21 сентября на участке у Станицы Луганской вследствие продолжения обстрелов боевиками.

Украинская правда

Темы: Донбасс Порошенко Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко рассказал, о чем договорились в Берлине 20 октября 2016, 00:57
Отвод вооружения: На Донетчине обстрелов стало больше 20 октября 2016, 00:41
Встреча "Нормандской четверки" завершилась: длилась более 4 часов 20 октября 2016, 00:21
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.166.148.---Максим Звягин20.10.2016 01:33
Горжусь моим президентом!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Порошенко рассказал, о чем договорились в Берлине
Встреча "Нормандской четверки" завершилась: длилась более 4 часов
Шабунин: Порошенко хочет перенести дедлайн для е-деклараций
В Берлине начались переговоры в "нормандском формате"
Все новости
Франкфурт-2016

Андрухович, Жадан и Малевич. Украина представила стенд на самой большой книжной ярмарке

Мой сын – гей

Сайт помогает родителям найти общий язык с детьми ЛГБТ