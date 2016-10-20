Порошенко: Будемо домовлятися про розведення військ ще у 4 місцях

Після завершення розведення військ на трьох ділянках - Золоте, Петровське та Станиця Луганська, буде розпочато переговори щодо наступних 4 місць для розведення озброєння.

Про це 20 жовтня за підсумками зустрічі в "нормандському форматі" у Берліні заявив президент Петро Порошенко.

"Українська сторона наполягала на тому, що серед цих 4 місць має бути Дебальцеве", - зазначив Порошенко.

Також він зазначив, що у зазначених місцях після відводу сил і засобів мають бути встановлені постійно діючі 24/7 моніторингові пости ОБСЄ.

"Щодо режиму припинення вогню - ми не чекаємо місяць (до затвердження "дорожньої карти"), і наголосили на тому, що робота з підготовки та запровадження режиму всеохоплюючого та негайного припинення вогню має відбуватися протягом найближчих днів", - заявив Порошенко.

Як відомо, у ході зустрічі у Берліні лідерів "нормандської четвірки" сторони домовилися про розробку та ухвалення до кінця листопада проекту "дорожноьї карти", яка стане основним документом з імплементації усіх "Мінських угод".

18 жовтня штаб АТО констатував неможливість розведення сил та засобів згідно з рамковою угодою від 21 вересня на ділянці біля Станиці Луганської внаслідок продовження обстрілів бойовиками.

Українська правда