Порошенко розповів, про що домовилися у Берліні

До кінця листопада глави МЗС "нормандської четвірки" затвердять основу проекту "дорожньої карти", яка стане основним документом з імплементації усіх "Мінських угод" - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року, та від 12 лютого 2015 року.

Про це 20 жовтня за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" у Берліні заявив президент Петро Порошенко.

"Ми дали основні напрямки, які має містити дана "дорожня карта" - перше: вона є документом з імплементації усіх "Мінських угод"... Учасники "нормандського формату" погодили розробку та затвердження "дорожньої карти" щодо імплементації мінських угод, засновану на пропозиціях, внесених Берліном і Парижем", - зазначив президент.

"Жодного документу сьогодні не підписано, і до підписання не готувалося. До "дорожньої карти" увійдуть безпековий блок, політичний та гуманітарний", - пояснив Порошенко.

Він зауважив, що "ще півроку тому про "дорожню карту" ніхто (РФ) навіть чути не хотів", тепер же після її розробки і узгодження документ буде підписаний лідерами країн.

За словами Порошенка, левовою частиною зустрічі стало обговорення безпекових питань.

"Наголошено, що усі складові безпекових питань "Мінських угод" є складовою частиною "дорожньої карти" та планом імплементації. Йдеться у т.ч. про виведення іноземних військ з окупованої території, про безперешкодний доступ місії ОБСЄ до всієї окупованої території, до місць відведеної техніки та неконтрольованої ділянки україно-російського кордону", - зазначив президент.



"Також домовилися, що ніхто не буде перешкоджати діяльності ОБСЄ і для забезпечення підготовки до майбутніх місцевих виборів, коли безпекові умови дадуть нам можливість їх проводити. Зараз ми зробимо спробу, щоб запровадити поліцейську місію ОБСЄ, яка буде забезпечувати безпеку як на час виборчого процесу, так і на перехідний період", - додав Порошенко.

При цьому, за його словами, російська сторона підтримала необхідність запровадження поліцейської місії ОБСЄ.

"Зараз ми чекаємо кроків наших партнерів з Німеччини, які зараз головують в ОБСЄ - що це питання буде винесено на обговорення в ОБСЄ", - додав Порошенко.

"Були окремо обговорені питання підготовки до виборів, домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп роботу з підготовки концепції виборчого законодавства, імплементації "формули Штайнмаєра", куди увійдуть позиції, які ми бачимо складовими при визнанні виборів такими, що відбулися", - додав президент.

Він нагадав, що ключовим має бути виведення усіх іноземних збройних підрозділів до дати проведення виборів.

Також Порошенко наголосив, що жодної альтернативи Нормандському формату наразі не існує, і про це наголошувалося під час зустрічі у Берліні.

Українська правда