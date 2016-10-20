Украина будет настаивать на освобождении заложников в формате "всех на всех"

Украина будет настаивать на немедленном освобождении всех заложников в формате "всех на всех".

Об этом 20 октября по итогам встречи в "нормандском формате" в Берлине заявил президент Петр Порошенко.

"Уверен, что это будет иметь очередной толчок, поскольку этот процесс при бездействии российской стороны был остановлен на очень длительное время", - отметил он.

Также Порошенко отметил, что в ходе встречи в "нормандском формате" участники переговоров поддержали предложение Украины о беспрепятственном доступе представителей Международного комитета Красного креста ко всем незаконно удерживаемым украинским заложникам на оккупированных территориях.

"Думаю, это существенно улучшит гуманитарные условия, в которых содержатся украинские граждане", - отметил Порошенко.

"Надеюсь, будем иметь основания поставить этот вопрос и в отношении заложников на территории Российской Федерации, мы на этом отдельно акцентировали в ходе встречи", - добавил президент.

Как известно, 17 октября вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что боевики на Донбассе продолжают незаконно удерживать 110 граждан Украины, а процесс освобождения заложников заблокирован.

Украинская правда