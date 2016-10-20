Україна наполягатиме на звільненні заручників у форматі "всіх на всіх"

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Четвер, 20 жовтня 2016, 02:13

Україна наполягатиме на негайному звільненні усіх заручників у форматі "всіх  на всіх".

Про це 20 жовтня за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" у Берліні заявив президент Петро Порошенко.

"Упевнений, що це матиме черговий поштовх, оскільки цей процес за бездіяльності російської сторони був зупинений на дуже тривалий час", - зазначив він.

Також Порошенко зазначив, що у ході зустрічі у "нормандському форматі" учасники переговорів підтримали пропозицію України про безперешкодний доступ представників Міжнародного комітету Червоного хреста до усіх незаконно утримуваних українських заручників на окупованих територіях.

"Думаю, це суттєво поліпшить гуманітарні умови, в яких утримуються українські громадяни", - зазначив Порошенко. 

"Сподіваюся, будемо мати підстави поставити це питання і щодо заручників на території Російської Федерації, ми на цьому окремо  наголошували", - додав президент. 

Він додав, що у ході зустрічі українська сторона "згадувала про усіх заручників, які незаконно утримуються на території РФ, у т.ч. про Сущенка, Кольченка, Сенцова і багатьох інших". 

"Ми наголошували на тому, що має бути забезпечено безперешкодний доступ адвокатів, консула, і представників МКЧХ", - зазначив Порошенко.

Як відомо, 17 жовтня  віце-спікер ВР, представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко заявила, що бойовики на Донбасі продовжують незаконно утримувати 110 громадян України, а процес звільнення заручників заблокований.

Українська правда 

Теми: Порошенко Мінські угоди Росія
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