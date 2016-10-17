Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: обмен пленными заблокирован

Понедельник, 17 октября 2016, 19:17
Геращенко: обмен пленными заблокирован

Боевики на Донбассе продолжают незаконно удерживать 110 граждан Украины, а процесс освобождения заложников заблокирован.

Об этом заявила вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко во время встречи с помощником генерального секретаря ООН, передает пресс-служба парламента.

Указывается, что Геращенко сообщила о сложной гуманитарной ситуации в Донбассе и реализации Минских договоренностей.

"Уполномоченный президента напомнила, что сейчас в ОРДЛО продолжают незаконно удерживать 110 граждан Украины, и отметила, что освобождение заложников фактически заблокирована", - сказано в сообщении.

В этом контексте Геращенко подчеркнула важность работы Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций.

Она подчеркнула, что только совместными усилиями президента, СБУ и парламента, и при поддержке международного сообщества недавно удалось освободить Владимира Жемчугова и представителя ООН Юрия Супруна, которого, пренебрегая специальным иммунитетом, боевики почти полгода незаконно удерживали на временно оккупированных территориях.

Также Геращенко отметила, что для Украины сейчас являются ключевыми проекты, направленные на восстановление инфраструктуры Донбасса, социальную помощь пострадавшим от российской агрессии и укрепления мира на востоке страны.

В свою очередь Султаноглу приветствовала ратификацию украинским парламентом Парижского соглашения.

Как известно, Владимир Жемчугов, освобожден после почти года плена у боевиков, пытался покончить с собой, чтобы ненароком не выдать своих товарищей боевикам.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАТОпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
Все новости...
Реклама: