Геращенко: обмен пленными заблокирован

Боевики на Донбассе продолжают незаконно удерживать 110 граждан Украины, а процесс освобождения заложников заблокирован.

Об этом заявила вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко во время встречи с помощником генерального секретаря ООН, передает пресс-служба парламента.

Указывается, что Геращенко сообщила о сложной гуманитарной ситуации в Донбассе и реализации Минских договоренностей.

"Уполномоченный президента напомнила, что сейчас в ОРДЛО продолжают незаконно удерживать 110 граждан Украины, и отметила, что освобождение заложников фактически заблокирована", - сказано в сообщении.

В этом контексте Геращенко подчеркнула важность работы Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций.

Она подчеркнула, что только совместными усилиями президента, СБУ и парламента, и при поддержке международного сообщества недавно удалось освободить Владимира Жемчугова и представителя ООН Юрия Супруна, которого, пренебрегая специальным иммунитетом, боевики почти полгода незаконно удерживали на временно оккупированных территориях.

Также Геращенко отметила, что для Украины сейчас являются ключевыми проекты, направленные на восстановление инфраструктуры Донбасса, социальную помощь пострадавшим от российской агрессии и укрепления мира на востоке страны.

В свою очередь Султаноглу приветствовала ратификацию украинским парламентом Парижского соглашения.

Как известно, Владимир Жемчугов, освобожден после почти года плена у боевиков, пытался покончить с собой, чтобы ненароком не выдать своих товарищей боевикам.

Украинская правда