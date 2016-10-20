РосСМИ приписали Меркель "неактуальность вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе"

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Четверг, 20 октября 2016, 04:18

Российские агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщают из Берлина, канцлер Германии Ангела Меркель сказала актуальность вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе, о договоренности в отношении которого говорил президент Украины Петр Порошенко.

По этим сообщениям, Меркель заявила, что о миссии, которая может быть и вооруженной, можно будет говорить только после того, как будет готов закон о местных выборах на оккупированной части Донбасса.

По ее словам, как их цитируют агентства, в ходе нынешней встречи в "нормандском формате" в Берлине тема такой миссии не рассматривалась как абсолютно срочная.

Другие источники в настоящее время не приводят таких слов канцлера.

Как известно, ранее Петр Порошенко заявил по окончании встречи в "нормандском формате" в Берлине, что Россия поддержала необходимость внедрения вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе.

По его словам, такая миссия должна будет обеспечивать безопасность и во время избирательного процесса к местным выборам на оккупированных частях Донбасса, и далее на "переходный период".

Радіо Свобода

Темы: Донбасс Росcия виборы Минские соглашения
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