РосСМИ приписали Меркель "неактуальность вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе"

Российские агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщают из Берлина, канцлер Германии Ангела Меркель сказала актуальность вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе, о договоренности в отношении которого говорил президент Украины Петр Порошенко.

По этим сообщениям, Меркель заявила, что о миссии, которая может быть и вооруженной, можно будет говорить только после того, как будет готов закон о местных выборах на оккупированной части Донбасса.

По ее словам, как их цитируют агентства, в ходе нынешней встречи в "нормандском формате" в Берлине тема такой миссии не рассматривалась как абсолютно срочная.

Другие источники в настоящее время не приводят таких слов канцлера.

Как известно, ранее Петр Порошенко заявил по окончании встречи в "нормандском формате" в Берлине, что Россия поддержала необходимость внедрения вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе.

По его словам, такая миссия должна будет обеспечивать безопасность и во время избирательного процесса к местным выборам на оккупированных частях Донбасса, и далее на "переходный период".

Радіо Свобода