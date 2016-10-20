РосЗМІ приписали Меркель "неактуальність збройної місії ОБСЄ на Донбасі"

Російські агенції "ТАСС" і "РІА Новости" повідомляють із Берліна, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заперечила актуальність збройної місії ОБСЄ на Донбасі, про домовленість щодо якої говорив президент України Петро Порошенко.

За цими повідомленнями, Меркель заявила, що про таку місію, яка може бути й озброєною, можна буде говорити тільки після того, як буде готовий закон про місцеві вибори на окупованій частині Донбасу.

За її словами, як їх цитують агентства, в перебігу нинішньої зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні тема такої місії не розглядалася як абсолютно термінова.

Інші джерела на цей час, посеред ночі, не наводять таких слів канцлера.

Раніше Петро Порошенко заявив після закінчення зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні, що Росія підтримала необхідність запровадження озброєної місії ОБСЄ на Донбасі.

За його словами, така місія повинна буде забезпечувати безпеку і під час виборчого процесу до місцевих виборів на окупованих частинах Донбасу, і далі на "перехідний період".

Радіо Свобода