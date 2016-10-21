Миссия ОБСЕ не попала ни в Петровское, ни в Станицу Луганскую

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Пятница, 21 октября 2016, 12:48

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что доступ к участку разведения сил Петровское – Богдановка снова ограничен из-за возможных мин.

"Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участку разведения Петровское/Богдановка – ВСУ, "ДНР" не смогли гарантировать безопасность СММ (возможны мины)", – сообщает организация в Facebook.

СММ при этом в очередной раз уверяет, что готова наблюдать, но ей нужен доступ.

"Представитель ВСУ в СЦКК присутствует на месте в Богдановке, но не может гарантировать безопасность СММ. Представитель ВС РФ при СЦКК отсутствует в Петровском", – добавляет миссия так же, как накануне.

"СЦКК должен содействовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа СММ, координировать разминирование", – подчеркивает СММ ОБСЕ

Кроме того, миссия заявляет, что ограничен доступ к участку разведения в районе Станицы Луганской: "отсутствуют гарантии безопасности (присутствуют мины и мины-ловушки)".

"СММ ОБСЕ готова/может наблюдать, но ей препятствуют", – заявляют наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как известно, Станица Луганская и Петровское – два из трех населенных пунктов, где по договоренностям от 21 сентября стороны военного конфликта на Донбассе должны отвести силы на километр каждая – после 7 дней "тишины".

Темы: Донбасс ОБСЕ Минские соглашения АТО
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