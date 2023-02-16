Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились

Бывший замглавы офиса президента РФ Владислав Сурков заявил, что работал над Минскими соглашениями, исходя из того, что они не должны быть выполнены.

Источники: российское издание "Ведомости", которое ссылается на интервью Суркова директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову; "РБК", которое цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Детали: На соответствующий вопрос относительно Минских соглашений Сурков ответил "да".

Также он утвердительно ответил, что считает действия российской армии в Украине эффективными и выразил надежду на нормализацию отношений России и Запада в ближайшем будущем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основная задача Минских соглашений была - "все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства".

Прямая речь Пескова: "Поэтому естественно основная задача была - все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать. Поэтому лучше детально уточнять у Суркова, что он имел в виду".

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