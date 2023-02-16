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Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились

"Украинская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 12:02
ФОТО: РИА Новости

Бывший замглавы офиса президента РФ Владислав Сурков заявил, что работал над Минскими соглашениями, исходя из того, что они не должны быть выполнены.

Источники: российское издание "Ведомости", которое ссылается на интервью Суркова директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову; "РБК", которое цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Детали: На соответствующий вопрос относительно Минских соглашений Сурков ответил "да".

Также он утвердительно ответил, что считает действия российской армии в Украине эффективными и выразил надежду на нормализацию отношений России и Запада в ближайшем будущем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основная задача Минских соглашений была - "все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства".

Прямая речь Пескова: "Поэтому естественно основная задача была - все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать. Поэтому лучше детально уточнять у Суркова, что он имел в виду".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В 2020 году бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей статье заявлял, что "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", как возвращение в ее состав.
  • Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в декабре 2022 года заявила, что подписанные в 2014 году Минские соглашения дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее - результаты этого, по ее словам, можно наблюдать сейчас. Она подчеркнула, что Украина 2014-2015 годов - это не сегодняшняя Украина.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем обращении заявил, что Минские соглашения изначально были инициированы Западом как уступка России и что их невозможно было выполнить без потери Украиной территорий.
  • Первые Минские соглашения были заключены в 2014 году трехсторонней контактной группой, в которую входили представители России, Украины и ОБСЕ. Заключению Минских соглашений предшествовали консультации в Нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия).
  • Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля 2022 года заявил, что признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО означает ее односторонний выход из Минских договоренностей.

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Темы: Минские соглашения
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