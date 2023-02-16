Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Бывший замглавы офиса президента РФ Владислав Сурков заявил, что работал над Минскими соглашениями, исходя из того, что они не должны быть выполнены.
Источники: российское издание "Ведомости", которое ссылается на интервью Суркова директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову; "РБК", которое цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова
Детали: На соответствующий вопрос относительно Минских соглашений Сурков ответил "да".
Также он утвердительно ответил, что считает действия российской армии в Украине эффективными и выразил надежду на нормализацию отношений России и Запада в ближайшем будущем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основная задача Минских соглашений была - "все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства".
Прямая речь Пескова: "Поэтому естественно основная задача была - все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать. Поэтому лучше детально уточнять у Суркова, что он имел в виду".
Предыстория:
- В 2020 году бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей статье заявлял, что "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", как возвращение в ее состав.
- Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в декабре 2022 года заявила, что подписанные в 2014 году Минские соглашения дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее - результаты этого, по ее словам, можно наблюдать сейчас. Она подчеркнула, что Украина 2014-2015 годов - это не сегодняшняя Украина.
- Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем обращении заявил, что Минские соглашения изначально были инициированы Западом как уступка России и что их невозможно было выполнить без потери Украиной территорий.
- Первые Минские соглашения были заключены в 2014 году трехсторонней контактной группой, в которую входили представители России, Украины и ОБСЕ. Заключению Минских соглашений предшествовали консультации в Нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия).
- Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля 2022 года заявил, что признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО означает ее односторонний выход из Минских договоренностей.