Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились

"Украинская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 11:02
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
ФОТО: РИА Новости

Бывший замглавы офиса президента РФ Владислав Сурков заявил, что работал над Минскими соглашениями, исходя из того, что они не должны быть выполнены.

Источники: российское издание "Ведомости", которое ссылается на интервью Суркова директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову; "РБК", которое цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Детали: На соответствующий вопрос относительно Минских соглашений Сурков ответил "да".

Реклама:

Также он утвердительно ответил, что считает действия российской армии в Украине эффективными и выразил надежду на нормализацию отношений России и Запада в ближайшем будущем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основная задача Минских соглашений была - "все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства".

Прямая речь Пескова: "Поэтому естественно основная задача была - все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать. Поэтому лучше детально уточнять у Суркова, что он имел в виду".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В 2020 году бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей статье заявлял, что "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", как возвращение в ее состав.
  • Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в декабре 2022 года заявила, что подписанные в 2014 году Минские соглашения дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее - результаты этого, по ее словам, можно наблюдать сейчас. Она подчеркнула, что Украина 2014-2015 годов - это не сегодняшняя Украина.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем обращении заявил, что Минские соглашения изначально были инициированы Западом как уступка России и что их невозможно было выполнить без потери Украиной территорий.
  • Первые Минские соглашения были заключены в 2014 году трехсторонней контактной группой, в которую входили представители России, Украины и ОБСЕ. Заключению Минских соглашений предшествовали консультации в Нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия).
  • Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля 2022 года заявил, что признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО означает ее односторонний выход из Минских договоренностей.

Темы: Минские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Минские соглашения
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Кулеба: Свою позицию по "Минску" Украина определит позже
Последние новости
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: