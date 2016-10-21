В штабе говорят об 1 раненном в зоне АТО за сутки
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.
Об этом на брифинге 21 октября сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не было, один получил ранения в Авдеевке в результате вражеского обстрела", – сказал полковник.
Валентина Романенко, УП
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