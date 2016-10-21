В штабе говорят об 1 раненном в зоне АТО за сутки

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Пятница, 21 октября 2016, 12:49

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.

Об этом на брифинге 21 октября сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не было, один получил ранения в Авдеевке в результате вражеского обстрела", – сказал полковник.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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