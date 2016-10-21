Через неделю в России начнут судить директора украинской библиотеки
Мещанский суд Москвы в начале ноября проведет первые слушания по существу дела в отношении директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, которую обвиняют в экстремизме и растрате.
Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу ее адвокат Иван Павлов.
"Слушания по существу пройдут 2 ноября", - сказал он.
По его словам, суд отказал защите в возвращении дела в прокуратуру.
"Обвинения сырое, следователи не сформировали, что они считают криминальным. Они даже время преступления не могут установить", - сказал Павлов.
По его словам, в списке около 25 книг, где содержатся "экстремистские фрагменты", на многих книгах даже нет библиотечного штампа.
Как известно, российские правоохранители 28 октября 2015 года провели обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор, 58-летняяШарина была задержана.
В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Поводом для возбуждения дела, согласно заявлениям СКР, стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.
Материалы дела в отношении Шариной позднее передали в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве.
В середине августа 2016 года суд вернул дело Шариной следователям.
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