В России при крушении вертолета погибли более 20 человек

21 октября в России возле поселка Уренгой совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились три члена экипажа и 22 пассажира.

Об этом сообщают "РИА Новости".

По предварительным данным, 21 человек погиб. Одного пострадавшего, который выжил, направили вертолетом в больницу Уренгоя. Чуть позже были обнаружены еще два человека, которые подают признаки жизни.

"Место падения вертолета обнаружено, предварительно, погиб 21 человек, одного пострадавшего эвакуируют с места крушения", - сообщил собеседник агентства.

Спасатели продолжают работать на месте, ведется разбор завалов, ищут черные ящики — речевой самописец и прибор регистрации параметров полета.