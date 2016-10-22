В России при крушении вертолета погибли более 20 человек

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Суббота, 22 октября 2016, 03:44

21 октября в России возле поселка Уренгой совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились три члена экипажа и 22 пассажира.

Об этом сообщают "РИА Новости".

По предварительным данным, 21 человек погиб. Одного пострадавшего, который выжил, направили вертолетом в больницу Уренгоя. Чуть позже были обнаружены еще два человека, которые подают признаки жизни.

"Место падения вертолета обнаружено, предварительно, погиб 21 человек, одного пострадавшего эвакуируют с места крушения", - сообщил собеседник агентства.

Спасатели продолжают работать на месте, ведется разбор завалов, ищут черные ящики — речевой самописец и прибор регистрации параметров полета.

Темы: Росcия
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