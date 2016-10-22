Сенцова и Кольченко попробуют обменять на россиян – росСМИ

806 просмотров
1
Суббота, 22 октября 2016, 09:59

Переговоры о возвращении на родину украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, осужденных в России к длительным срокам заключения, продолжатся в формате возможного равноценного обмена на россиян, содержащихся под стражей в Украине.

Об этом сообщил российскому "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

"Украинская сторона продолжит добиваться выдачи Сенцова и Кольченко по дипломатическим каналам в рамках процедуры обмена гражданами. В этом случае гражданство обмениваемых лиц значения не имеет", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что отказ российского Минюста выдать Сенцова и Кольченко в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц от 1983 года "был ожидаем".

По словам источника, не исключено, что осужденные на длительные сроки украинцы будут помилованы главой государства, как это было в случае с возвращенными на родину Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко, а также депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко.

Собеседник агентства напомнил, что последняя перед возвращением на родину была помилована президентом РФ, а вернувшиеся одновременно с ней в РФ российские граждане Евгений Ерофеев и Александр Александров - президентом Украины Петром Порошенко.

Как известно, Россия отказалась выдать Украине заключенных в РФ крымчан Александра Кольченко и Олега Сенцова, так как считает их гражданами РФ.

Темы: Сенцов Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
МИД осудил отказ России передать Украине Кольченко и Сенцова 21 октября 2016, 22:28
Правозащитница: Минюст ошибся – у Сенцова нет гражданства РФ 21 октября 2016, 21:15
В МИД назвали отказ России выдать Сенцова циничным 21 октября 2016, 14:46
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.163.78.---Бодя212122.10.2016 11:00
на риговську шоблу у повному складі?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Украинец Клых сошел с ума в России из-за пыток – правозащитник
Луценко: Медяник скоро выйдет на свободу, его вина не доказана
Минюст будет инициировать новые санкции против РФ из-за Сенцова и Кольченко
Убийство в Кривом Озере: суд разрешил выйти двум полицейским под залог
Все новости
Афиша на 21-23 октября

Концерт The Hardkiss, кинофестиваль "Молодость" и много выставок

Крутознавство

За что Бобу Дилану дали Нобелевскую премию и другие сслыки недели