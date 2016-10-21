Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия отказалась выдать Украине Кольченко

Пятница, 21 октября 2016, 19:08

Россия отказалась выдать Украине заключенного в РФ крымчанина Александра Кольченко.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Он опубликовал решении российского минюста, в котором сказано, что Кольченко в 2014 году (после аннексии Крыма) получил российское гражданство и как гражданин РФ не может быть передан Украине.

Как известно, в пятницу стало известно, что Россия отказала Украине в экстрадиции Олега Сенцова, то - считает его гражданином РФ.

7 апреля Минюст Украины сообщил, что обратился к России с просьбой выдать Сенцова и других.

Минюст России поручил тюремной службе подготовить документы для решения вопроса о передаче Украине четырех осужденных, включая Сенцова, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

25 августа 2015 суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
Кольченко российский суд также признал виновным в участии в террористической группировке, соучастии в террористическом акте и приговорил к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.
украинская правда

Темы: Росcиятюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Росcия
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Россия пригрозила всем судам, которые будут направляться в украинские порты
Последние новости
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
Все новости...
Реклама: