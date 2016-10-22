Украинец Клых сошел с ума в России из-за пыток – правозащитник

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Суббота, 22 октября 2016, 11:25

Украинец Станислав Клых, содержащийся в российском СИЗО, сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.

Об этом заявил российская правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав заключенных Зоя Светова в интервью "Радио Свобода".

"На сегодняшний день в очень тяжелом состоянии находится Станислав Клых. Это фигурант так называемого "дела чеченских боевиков" украинского происхождения", - сказала Светова.

"Станислав Клых – это человек, который сошел с ума из-за тех пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия. Совершенно непонятно, как этот человек будет находиться в колонии, куда его должны в ближайшее время отправить (сейчас он сидит в грозненском СИЗО)", - отметила правозащитник.

По мнению Световой, Клыху необходимо провести судебно-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского, а также как можно быстрее отправить его в Украину и положить там в психиатрическую больницу.

"Это действительно страшная жертва этих репрессий России по отношению к украинским гражданам", - сказала Светова.

Как сообщалось, 17 октября во время заседания суда по обвинению Клыха в оскорблении суда он заявил об отказе от своего адвоката Марины Дубровиной.

Клых, у которого и раньше были психические срывы, сказал, что он "хочет себе в защитники певца Стаса Михайлова".

Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Станислава Клыха и Николая Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

Украинская правда

Темы: Росcия
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