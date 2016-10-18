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Здоровье Клыха ухудшается, он отказался от адвоката

Вторник, 18 октября 2016, 18:39
Здоровье Клыха ухудшается, он отказался от адвоката

У осужденного в РФ украинца Станислав Клыха, над которым продолжается еще один судебный процесс в Грозном, произошел очередной психический срыв, но суд по-прежнему настаивает на его вменяемости.

Как сообщает Кавказский узел, 17 октября во время заседания суда по обвинению Клыха оскорблении суда он заявил об отказе от своего адвоката Марины Дубровиной.

Клых, у которого и раньше были психические срывы, сказал, что он "хочет себе в защитники певца Стаса Михайлова".

Адвокат Дубровина заявила, что ранее к Клыху были применены пытки, в результате чего его психическое состояние пошатнулось, но ее ходатайства о психической экспертизе суд отклоняет.

Как подчеркнула Дубровина "психическое нездоровье Станислава Клыха наиболее ярко стало проявляться с января 2016 года". "Он стал вести себя в зале суда буйно, кричал, строил в клетке баррикады из скамеек", - напомнила адвокат.

В свою очередь известный адвокат Илья Новиков в своем Faccebook и Twitter сообщил, что во вторник посетил Клыха и тот согласился, чтобы Марина Дубровина продолжила защищать его на апелляции в Верховном суде 26 октября по другому делу - об участии в чеченской войне, по которому он был приговорен к 20 годам.

"Я сейчас в Грозном, только что вышел из СИЗО. Вдвоем с адвокатом Доккой Ицлаевым мы навещали Карпюка и Клыха и каждый из них подписал соглашение о единой защите. Марина Дубровина, от которой Клых отказался по делу об оскорблении суда, будет защищать в Верховном суде и его, и Николая Карпюка.  Мы с Доккой принимаем в дополнение к защите Николая, защиту Стаса", - написал Новиков.

 

Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Станислава Клыха и Николая Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныеРосcия
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