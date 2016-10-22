Українець Клих збожеволів у Росії через тортури - правозахисник

Українець Станіслав Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства.

Про це заявила російська правозахисник, член Громадської спостережної комісії Москви з контролю за дотриманням прав ув'язнених Зоя Свєтова в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"На сьогоднішній день у дуже важкому стані перебуває Станіслав Клих. Це фігурант так званої "справи чеченських бойовиків" українського походження", - сказала Свєтова.

"Станіслав Клих - це людина, яка збожеволіла через ті тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства. Абсолютно незрозуміло, як ця людина буде перебувати в колонії, куди його повинні найближчим часом відправити (зараз він сидить у грозненському СІЗО)", - зазначила правозахисник.

На думку Свєтової, Клиху необхідно провести судово-психіатричну експертизу в Інституті імені Сербського, а також якомога швидше відправити його в Україну і покласти там в психіатричну лікарню.

"Це дійсно страшна жертва цих репресій Росії по відношенню до українських громадян", - сказала Свєтова.

Як повідомлялося,17 жовтня під час засідання суду у справі по звинуваченню Клиха в образі суду він заявив про відмову від свого адвоката Марини Дубровіної.

Клих, у якого і раніше були психічні зриви, сказав, що він "хоче собі в захисники співака Стаса Михайлова".

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав Клиха і Карпюка політв'язнями.

Українська правда