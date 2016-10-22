Тендер, который Гройсман отменил после заявления Лещенко, предусматривал рекордную цену

Тендер ООО "Ян Де Нул Украина" на проведение дноуглубительных работ в порту "Южный" был заключен по рекордной для таких работ цене.

Как сообщают в субботу "Наші гроші" со ссылкой на "Вестник государственных закупок", Южненский филиал ГП "Администрация морских портов Украины" 21 сентября акцептовала предложение ООО "Ян Де Нул Украина" стоимостью 988,95 млн грн. на реконструкцию морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам порта.

Предусматривалось проведение дноуглубительных работ в объеме 3,44 млн кубометров при транспортировке на морские отвалы, расположенные за 8,7 и 7,3 км от входа в порт. То есть средняя стоимость работ составила бы 287 грн/кубометр.

"Это могло бы стать рекордной ценой на дноуглубление в Украине. Ранее рекорд составлял 283 грн за кубометр - подряд по такой цене в 2015 году получила фирма "Лигос УА" на дноуглубление в том же порту "Южный", - пишет издание.

Как известно, после обнародования информации об этом тендере народным депутатом Сергеем Лещенко премьер-министр и министр инфраструктуры 21 октября распорядились отменить эти торги и провести их заново в системе "Прозорро".

Как пишут "Наші гроші", на этапе предварительной квалификации на участие в тендере поступили заявки от шести компаний. Однако в торгах участвовало уже только три. Квалификацию также прошло ООО "Техморгидрострой Николаев", но в ценовых торгах эта компания по неизвестным причинам не участвовала.

Как свидетельствуют данные протокола раскрытия предложений, стоимость компании-победитель "Ян Де Нул Украина" не была дешевой.

ГП "Ван ООРД Украина" предлагало выполнить работы за 900,85 млн грн. Размер аванса - 10%.

Заказчик отклонил предложение "Ван ООРД Украина", сославшись на несоответствие документации конкурсных торгов.

Болгарская компания АО "Строительный и технический флот" оценила работы в 28,40 млн евро. По состоянию на дату торгов 23.08.2016 это соответствовало 974,66 млн грн. Размер аванса - 10%.

Таким образом, предложение "Ян Де Нул Украина" стоимостью 988,95 млн грн. было самым дорогим. Однако именно эта компания стала победителем тендера, поскольку предложила более выгодные условия оплаты - только 0,1% аванса. За условия оплаты размера аванса можно было получить максимально 10 баллов, остальные 90 баллов присваивались за цену предложения.

Договор с победителем планировали подписать до 21 октября. Однако 4 октября компания "Ван ООРД Украина", чью заявку отклонили, подала жалобу в Антимонопольный комитет. Рассмотрение жалобы назначено на 3 ноября.

"Ван ООРД Украина" является дочерним предприятием "Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V." из Нидерландов.

В то же время 21 октября после обнародования информации о тендере министр инфраструктуры Владимир Емельян сообщил в Facebook, что премьер-министр Владимир Гройман поручил отменить закупку и провести ее заново через "Прозорро".

Победитель торгов "Ян Де Нул Украина" зарегистрирована в Одессе. До 2015 года ее учредителями значились "Дреджинг Энд Мэритайм Менеджмент СА" (Люксембург) и "Дреджинг Энд контрактинг Роттердам Б.В." (Нидерланды).

Однако накануне дноуглубительного тендера владельцы и руководство "Ян Де Нул Украина" изменились.

В состав учредителей вошли две кипрские компании "Havoret Investments Limited" и "Medit Consortium Dredging Company Limited". А директором был назначен Андрей Розов.

По данным сайта "Посіпаки", Андрей Розов был помощником нардепа от ВО "Батькивщина" Сергея Фаермака в парламенте 7 созыва. Сегодня Фаермак является депутатом Верховной Рады от партии "Фронт змін".

До 2016 года Андрей Розов не значился директором или учредителем ни одной из украинских компаний. Известно, что он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. Также Розов с апреля этого года значится руководителем одесского ООО "Квамбио" Владимира Усова, который в 2012 году баллотировался в парламент от ВО "Батькивщина", а также известен как председатель ОО "Одесса под контролем".

"Havoret Investments Limited" была создана в декабре 2015 г., за два месяца до объявления тендера в феврале 2016 года. Ее руководителем значится Зоя Милованова. Известно, что так зовут киевского адвоката.

"Medit Consortium Dredging Company Limited" зарегистрирована в марте 2016 года.

На сайте Южненского филиала администрации морпортов, заказчика тендера, есть информация, что 31 марта 2016 года предприятие посетила делегация итальянской компании "Medit Consortium". На сайте компании сообщается, что она работает в сфере морского инжиниринга, строительства, транспортного машиностроения, и тому подобное.

ГП "Администрация морских портов Украины" возглавляет Анатолий Амелин, ранее возглавлявший одно из предприятий жены влиятельного народного депутата от "Народного фронта" Андрея Иванчука.

В августе СБУ просило суд арестовать Амелина по делу о растрате 3,5 млн грн. на закупки топлива. Однако Амелина оставили на свободе под залог 1,4 млн грн. Сейчас он отстранен от должности до 26 ноября. И.о. директора АМПУ является Юрий Наконечный.

Украинская правда