МИД Белоруссии вручил ноту послу Украины из-за инцидента с самолетом

МИД Беларуси вручило ноту временному поверенному в делах Украины в Беларуси Валерию Джигуну из-за инцидента с самолетом авиакомпании "Белавиа".

Об этом 22 октября сообщили в МИД Беларуси, пишет Интерфакс.

"В ходе встречи в МИД руководителю украинской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с действиями компетентных органов Украины о принудительном возвращении белорусского воздушного судна авиакомпании "Белавиа", выполнявшем 21 октября 2016 года регулярный рейс В2 840 по маршруту Киев - Минск", - говорится в сообщении.

"Белорусская сторона ожидает официальных извинений и требует возмещения всех финансовых затрат и расходов, вызванных действиями украинской стороны", - говорится в сообщении МИД Беларуси.

Министерство иностранных дел также поручило после Беларуси в Украине Игорю Соколу вручить аналогичную ноту протеста в украинском МИД.

Как известно, накануне самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Боинг 737-800 выполнял рейс по маршруту Жуляны (Киев) - Минск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа.

После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли одного пассажира, который является гражданином Армении.

В СБУ Украины сообщили, что самолет "Белавиа" был возвращен в аэропорт "Жуляны" (Киев) из-за того, что СБУ получила информацию об иностранном гражданине и возможной угрозе нацбезопасности государства.