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Літак "Бєлавіа" повернули до Києва, погрожуючи підняти винищувачі

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 21:57

Літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули у київський аеропорт "Жуляни" під загрозою підняти винищувачі.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

"21 жовтня 2016 року літак Боїнг 737-800 (бортовий номер EW-456PA) авіакомпанії "Бєлавіа", що виконував рейс В2-840 за маршрутом Жуляни (Київ) - Мінськ був змушений повернутися в аеропорт вильоту. На борту перебувало 136 пасажирів і 6 членів екіпажу", - йдеться в повідомленні компанії.

Як розповіли в авіакомпанії, відповідно до розкладу о 15:25 літак вилетів з аеропорту "Жуляни" в Мінськ.

"О 15:36 за 50 км до входу в повітряний простір Республіки Білорусь командиру повітряного судна надійшла вказівка від диспетчера управління повітряного руху районного центру "Київ", що входить до державного підприємства обслуговування повітряного руху "Украерорух", про негайне повернення в аеропорт вильоту без пояснення будь-яких причин. Також було заявлено, що в разі невиконання команди в повітря будуть підняті винищувачі", - йдеться в повідомленні "Бєлавіа".

Командир повітряного судна виконав вказівку і о 15:37 почав до зниження. О 15:55 літак авіакомпанії "Бєлавіа" приземлився в міжнародному аеропорту "Жуляни".

Як зазначається, після посадки з борта повітряного судна правоохоронці України зняли одного пасажира, який є громадянином Вірменії.

Після дозаправки о 16.37 рейс В2-840 вилетів до Мінська і благополучно приземлився в Національному аеропорту "Мінськ" о 17:33 за місцевим часом.

Що стосується знятого з рейсу пасажира, то він, як повідомили в авіакомпанії, правоохоронними органами України був відпущений і вилетів о 19:00 рейсом B2-830 авіакомпанії "Бєлавіа" в Мінськ.

"Бєлавіа" має намір вимагати з ДП "Украерорух" відшкодування витрат, пов'язаних з поверненням літака в міжнародний аеропорт "Жуляни", - заявляють в авіакомпанії.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьавіаКиїв
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