"Украэрорух": Самолет "Белавиа" вернулся в "Жуляны" по требованию СБУ

2859 просмотров
0
Суббота, 22 октября 2016, 15:47

Самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту Киев - Минск, вернулся в аэропорт вылета по требованию Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в подразделении Госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) "Украэроцентр", сообщает "Интерфакс-Украина".

"В "Украэрорух" поступила информация от СБУ о необходимости вернуть самолет авиакомпании "Белавиа" на аэродром вылета и это требование было выполнено", - отметили в компании. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Как известно, накануне самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Боинг 737-800 выполнял рейс по маршруту Жуляны (Киев) - Минск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа.

После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли одного пассажира, который является гражданином Армении.

В СБУ Украины сообщили, что самолет "Белавиа" был возвращен в аэропорт "Жуляны" (Киев) из-за того, что СБУ получила информацию об иностранном гражданине и возможной угрозе нацбезопасности государства.



Темы: авиа СБУ Беларусь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
МИД Белоруссии вручил ноту послу Украины из-за инцидента с самолетом 22 октября 2016, 15:10
В СБУ рассказали о причинах возвращения самолета "Белавиа" 22 октября 2016, 14:59
Самолет "Белавиа" вернули в Киев, угрожая поднять истребители 21 октября 2016, 21:57
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сенцова, которого не выдали Украине, перевели в штрафной изолятор
Украина просит Россию передать Чирния
Украинка взяла "золото" на чемпионате Европы по велотреку
У Путина заявили, что "нормандская четверка" не нашла общего языка
Все новости
спорт

Как любитель будет представлять страну на Чемпионате мира

Космос

Астрономы "нарисовали" самую детальную карту Млечного Пути