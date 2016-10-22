"Украерорух": Літак "Бєлавіа" повернувся до "Жулян" на вимогу СБУ
Літак авіакомпанії "Бєлавіа", що виконував рейс за маршрутом Київ - Мінськ, повернувся в аеропорт вильоту на вимогу Служби безпеки України.
Про це повідомили у підрозділі Держпідприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) "Украероцентр", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"До "Украероруху" надійшла інформація від СБУ про необхідність повернути літак авіакомпанії "Бєлавіа" на аеродром вильоту і цю вимогу було виконано", - зазначили у компанії. Цю інформацію також підтвердили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.
Як відомо, напередодні літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули у київський аеропорт "Жуляни" під загрозою підняти винищувачі. Боїнг 737-800 виконував рейс за маршрутом Жуляни (Київ) - Мінськ, але був змушений повернутися в аеропорт вильоту. На борту перебували 136 пасажирів і 6 членів екіпажу.
Після посадки з борта повітряного судна правоохоронні органи України зняли одного пасажира, який є громадянином Вірменії.
В СБУ України повідомили, що літак "Бєлавіа" було повернуто до аеропорта "Жуляни" (Київ) через те, що СБУ отримала інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці держави.
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