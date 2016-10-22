В США предъявили обвинения задержанному российском хакеру

В США заочно обвинили 29-летнего жителя Москвы Евгения Никулина, задержанного в Чехии, в хакерской атаке и краже информации с компьютеров компании LinkedIn и других компаний.

Об этом 22 февраля сообщает Немецкая волна со ссылкой на AP.

Федеральное большое жюри в Калифорнии обвиняет Никулина в том, что в 2012 году он отправил "червя" в комьютер одного из сотрудников LinkedIn, украл его учетные данные и с их помощью получил доступ к базам компании.

Похожим образом от Никулина пострадали компании Dropbox и Formspring.

В мае 2016 года LinkedIn признала, что утечка 2012 года привела к раскрытию 100 млн паролей пользователей сети, что намного превышало предыдущие оценки.

"МИД РФ и посольство в Праге активно работают с властями Чехии с тем, чтобы не допустить экстрадиции российского гражданина в США. Соответствующий демарш по дипломатическим каналам был предпринят", - заявила по этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом задержание Никулина Захарова назвала "очередным свидетельством развернутой правоохранительными органами США охотой за российскими гражданами по всему миру".