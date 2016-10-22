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У США пред'явили звинувачення затриманому російському хакеру

Субота, 22 жовтня 2016, 19:02

У США заочно звинуватили 29-річного жителя Москви Євгена Нікуліна, затриманого у Чехії, у хакерській атаці та крадіжці інформації з комп'ютерів компанії LinkedIn та інших компаній. 

Про це 22 жовтня повідомляє Німецька хвиля з посиланням на AP.

Федеральне велике журі у Каліфорнії звинувачує Нікуліна у тому, що у 2012 році він відправив "хробака" в комп'ютер одного зі співробітників LinkedIn, вкрав його облікові дані та з їх допомогою отримав доступ до баз компанії.

Схожим чином від Нікуліна постраждали компанії Dropbox і Formspring.

У травні 2016 року LinkedIn визнала, що витік 2012 року призвів до розкриття 100 мільйонів паролів користувачів мережі, що набагато перевищувало попередні оцінки.

"МЗС РФ та посольство у Празі активно працюють з владою Чехії з тим, щоб не допустити екстрадиції російського громадянина до США. Відповідний демарш по дипломатичних каналах був зроблений", - заявила з цього приводу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

При цьому затримання Нікуліна Захарова назвала "черговим свідченням розгорнутого правоохоронними органами США полюванням за російськими громадянами по всьому світу".

Теми: СШАРосіяхакери
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