Пограничники рассказали о причинах очередей в пунктах пропуска на границе с ЕС

Подавляющее большинство пунктов пропуска, особенно на границе с ЕС, работают со значительной перегрузкой, что вызвано прежде всего увеличением транспортного потока.

Об этом говорится в заявлении Госпогранслужбы, обнародованном 23 октября.

По данным ГПСУ, особенно увеличения транспортного потока наблюдается на украино-польском участке границы: в 2013 году здесь пропущено 6 млн. 19 тыс. транспортных средств, в 2014-м - 6 млн. 460 тыс. (+7%), в 2015- м - 7 млн. 116 тыс. (+10%).

"В течение 8 месяцев 2016 года через украино-польскую границу пропущено 4 млн. 843 тыс транспортных средств, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2015 года", - отметили в ГПСУ.

В службе отметили, что на функционирование пунктов пропуска влияет движение участников малого пограничного движения и владельцев транспортных средств иностранной регистрации за границу с целью продления сроков пребывания в Украине, что составляет 85-90% от общего количества пропуска.

"Остаются актуальными вопросы строительства новых и реконструкция действующих пунктов пропуска, прежде всего автомобильных, их техническое переоснащение, ремонт рокадных дорог между пунктами пропуска и т.д.", - подчеркнули в ГПСУ и отметили, что это поможет решить проблему с очередями.

"Мининфраструктуры и ГФС предложено несколько основных путей решения вопроса упорядочения очередей, в частности создание отдельных полос движения при подъезде к пункту пропуска - для участников малого пограничного движения и для граждан Украины и иностранцев, следующих в Польшу из других регионов Украины и ЕС (зеленый коридор - без предметов для декларирования)", - сообщили пограничники.

"Актуальным является повышение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска: там предлагается кабины пограничного и таможенного контроля, расположенные линейно, разместить в елочном порядке, что позволит вдвое увеличить пропускную способность .... Также запланированы другие меры, направленные на исключение дублирования функций пограничниками и таможенниками", - заявили в ГПСУ.

Как известно, в последние месяцы, по данным Госпогранслужбы, на пунктах пропуска в направлении Польши постоянно фиксируются очереди транспортных средств для оформления на выезд.

В начале сентября главы правительств Украины и Польши приняли решения по улучшению ситуации с пересечением общей границы и уменьшения очередей, однако по состоянию на конец октября очереди сохраняются.

Украинская правда