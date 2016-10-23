Порошенко уверяет, что не кричал на Путина

Президент Петр Порошенко уверяет, что во время переговоров в "нормандском формате" не повышал голос на президента РФ Владимира Путина.

Так он прокомментировал в интервью украинским телеканалам появившуюся ранее в СМИ информацию, что на переговорах он повысил голос на Путина со словами "Нет, ты просто перестань стрелять!".

"Нет, я во время переговоров голос никогда не повышаю. Но просьба прекратить стрелять... Действительно я обратился к Путину именно с такой просьбой", - сказал Порошенко.

Он также рассказал, что переговоры длились 6-7 часов, а перед тем у Порошенко была двусторонняя встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем почти часовая трехсторонняя встреча в формате Олланд-Меркель-Порошенко.

Президент также заверил, что Украина "была готова и настроена на диалог в нормандском формате постоянно".

По его словам, за октябрь-ноябрь состоялось 14 телефонных разговоров и встреч с участием канцлера Германии и президента Франции.

"Нормандский формат впервые состоялся после годового перерыва. Год ничего не делалось. И за этот год Украина платит очень военную цену за продолжение военного конфликта", - подчеркнул Порошенко.

Украинская правда