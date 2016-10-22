Порошенко - Путіну на переговорах в Берліні: "Ти просто перестань стріляти!"

Під час переговорів "Нормандської четвірки" 19 жовтня президент Петро Порошенко підвищив голос на голову РФ Володимира Путіна, коли той намагався його перебити.

Про це пише "Лига.net".

Як відомо, основна дискусія відбувалася навколо теми безпеки. І з самого початку мова зайшла в глухий кут.

"Українська делегація приводила один аргумент за іншим, демонструвала докази триваючої ескалації, переконувала в тому, що неможливо в Україні рухатися по політичному треку Мінська без реального і всеосяжного припинення вогню із звільненням заручників і розведенням сторін", - йдеться в повідомленні.

Однак, як пише "Лига.net", Путін робив вигляд, що цього не розуміє і продовжував наполягати на виборах, особливому статусі, амністії - без будь-яких гарантій з боку Москви щодо припинення вогню, виведення військ і передачі кордону під контроль України.

Відзначається, що канцлер ФРН Ангела Меркель намагалася повернути Путіна в конструктивне русло і змусити говорити конкретно по пунктах.

"Давай домовимося, що треба припинити вогонь", - сказала Меркель.

Путін парирував, що це "українська ідея", а значить - Москва буде сприяти блоку безпеки, але нічого обіцяти і гарантувати нібито не може.

Під час однієї з таких дискусій, коли слово взяв президент Порошенко, він, звертаючись безпосередньо до Путіна, сказав: "Знаєте, ні для кого не секрет, скільки вашої зброї і військ на окупованих територіях Донбасу. Для чого ми тут? Щоб ви перестали стріляти... ".

У цей момент Путін спробував перебити Порошенка реплікою про необхідність виконання політичної частини Мінська.

Порошенко підвищив голос: "Ні, ти просто перестань стріляти!".

Путін, кажуть співрозмовники ЛІГА.net в українській делегації, виглядав так, ніби-то не розумів, що він взагалі тут робить і з якою метою проводиться ця зустріч. Однак він знає, що в грудні розглядатимуть санкції. Йому треба за всяку ціну добитися ослаблення в частині доступу до західних кредитів для рефінансування російських боргів.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.