Порошенко запевняє, що не кричав на Путіна

Президент Петро Порошенко запевняє, що під час переговорів у "нормандському форматі" не підвищував голос на президента РФ Володимира Путіна.

Так він прокоментував в інтерв'ю українським телеканалам інформацію, що з'явилася раніше в ЗМІ, що на переговорах він підвищив голос на Путіна зі словами "Ні, ти просто перестань стріляти!".

"Ні, я під час переговорів голос ніколи не підвищую. Але прохання припинити стріляти… Дійсно я звернувся до Путіна саме з таким проханням", - сказав Порошенко.

Він також розповів, що переговори тривали 6-7 годин, а перед тим у Порошенка була двостороння зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а потім майже годинна тристороння зустріч в форматі Олланд-Меркель-Порошенко.

Президент також запевнив, що Україна "була готова і налаштована на діалог в нормандському форматі постійно".

За його словами, за жовтень-листопад відбулося 14 телефонних розмов і зустрічей за участю канцлера Німеччини і президента Франції.

"Нормандський формат вперше відбувся після річної перерви. Рік нічого не робилося. І за цей рік Україна платить дуже військову ціну за продовження військового конфлікту", - підкреслив Порошенко.

Українська правда