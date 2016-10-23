Порошенко запевняє, що не кричав на Путіна

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Неділя, 23 жовтня 2016, 21:25

Президент Петро Порошенко запевняє, що під час переговорів у "нормандському форматі" не підвищував голос на президента РФ Володимира Путіна.

Так він прокоментував в інтерв'ю українським телеканалам інформацію, що з'явилася раніше в ЗМІ, що на переговорах він підвищив голос на Путіна зі словами "Ні, ти просто перестань стріляти!".

"Ні, я під час переговорів голос ніколи не підвищую. Але прохання припинити стріляти… Дійсно я звернувся до Путіна саме з таким проханням", - сказав Порошенко.

Він також розповів, що переговори тривали 6-7 годин, а перед тим у Порошенка була двостороння зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а потім майже годинна тристороння зустріч в форматі Олланд-Меркель-Порошенко.

Президент також запевнив, що Україна "була готова і налаштована на діалог в нормандському форматі постійно".

За його словами, за жовтень-листопад відбулося 14 телефонних розмов і зустрічей за участю канцлера Німеччини і президента Франції.

"Нормандський формат вперше відбувся після річної перерви. Рік нічого не робилося. І за цей рік Україна платить дуже військову ціну за продовження військового конфлікту", - підкреслив Порошенко.

Українська правда

Теми: Порошенко Путін
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IP: 178.94.28.---FLAG23.10.2016 21:44
Та на цього ла-ла-ла треба не тільки кричати,а й застосувати фізичну силу,наприклад - трубою по голові... Скільки горя приніс цей ла-ла-ла Україні і скільки ще принесе... А скільки зла приніс цей вилупок народу Сирії ? А скільки горя ще принесе всьому світові ... Захід не розуміє - раша і її "фюрер" - це страшніше ніж Гітлер і Германія 30-40-х років...
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