Горбатюка отстранили от расследования дела Януковича

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Понедельник, 24 октября 2016, 15:09

Расследованием "Большого уголовного дела" экс-президента Виктора Януковича и его окружения будет заниматься вновь созданное Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями".

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В состав управления вошло 63 сотрудники.

Ведомство напоминает, что это дело состоит из многих эпизодов, в частности – узурпация власти, развал экономики, ослабление обороноспособности страны и информационной безопасности, завладения государственным имуществом – резиденцией "Межигорье".

Сергей Горбатюк, который до сих пор вел это дело, согласно сообщению, "по-прежнему остается руководителем Департамента специальных расследований, в состав которого входят 56 сотрудников. За этим Департаментом остается расследование и передача в суд дел по Майдану".

По данным УП, решение было принято в понедельник.

Как известно, ранее генпрокурор Юрий Луценко объявил Горбатюку выговор. Согласно с приказом, текст которого имеет "Украинская правда", это произошло 4 октября.

Из приказа следует, что причиной выговора стали претензии к расследованию преступлений, совершенных во время Майдана. В частности, там отмечается, что из 18 "ни одного обвинительного акта в уголовных производствах о преступлениях, совершенных бывшими высокопоставленными чиновниками, в суд не направлено".

В документе отмечается, что Горбатюк проигнорировал требования руководства ГПУ относительно активизации и обеспечения эффективности следствия (какого именно – не указываем по просьбе обеих сторон – УП), необходимых мер, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством, по улучшению состояния организации досудебного расследования и процессуального руководства с соблюдением разумных сроков не принял.

В приказе сказано, что допросы не проводились, обыски и временные доступы к вещей и документов не инициировались и не проводились, вопрос о привлечении к уголовной ответственности виновных в совершении преступлений лиц не решался.

Кроме того, Луценко отмечает, что Горбатюк не инициировал усиление группы прокуроров в деле об умышленных убийствах и покушениях на убийства 77 граждан во время массовых акций протеста в Киеве, превышении власти бывшими высокопоставленными чиновниками, незаконном препятствовании проведению собраний и митингов на Майдане.

Также в приказе Луценко отмечается, что "несмотря на то, что процессуальный руководитель в производстве обоснованно указывал на возможность инициирования вопроса о получении разрешения на досудебное расследование в отношении шести подозреваемых в совершении этого преступления, начальник Департамента Горбатюк составление следователями и согласование прокурором ходатайства в суд запретил".

В свою очередь Горбатюк обжаловал выговор.

Он также заявил в комментарии "Громадському", что "разрушаются все наработки, это является шагом к уничтожению результатов работы и непривлечению виновных к ответственности".

"Конфликт существует исключительно в моем нежелании выполнять незаконные указания. Само по себе привлечение к ответственности, по моему мнению, явно незаконное, безосновательное и необоснованное. Причем даже приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности содержит заведомо ложные обстоятельства, которые в него вложены", – сказал он.

Горбатюк также рассказал, что он сделал попытку обжаловать у Луценко этот выговор, который был вынесен в начале октября.

"Однако никакой реакции не произошло. И поэтому, я так понимаю, это уже общая позиция – безосновательно привлечь меня к ответственности, чтобы иметь первый шаг для последующего увольнения", – добавил прокурор.

Олег Шанковский, УП

Темы: Янукович Генпрокуратура
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