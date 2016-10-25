В РФ автора памятки туристам о посещении Крыма объявили в розыск

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Вторник, 25 октября 2016, 05:25

Председателя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова, автора резонансной памятки для туристов, которые собираются в Крым, объявили в федеральный розыск.

Об этом Аншаков сообщил в facebook.

По его словам, в розыск его объявили повторно по одному и тому же обвинению.

В документах, опубликованных Аншаковым также говорится об аресте имущества - компьютерного блока питания, монитора и бежевого металлического сейфа. Аншаков, согласно документам, был назначен "ответственным хранителем" арестованного имущества, но совершил его сокрытие.

В документах также говорится, что следствие не может установить местонахождение Аншакова.

"Таким образом по этому делу федеральный розыск для меня - это перманентное состояние, из которого не помогает выйти ни проживание по месту постоянной регистрации, ни известное правоохранителям место работы, ни само с ними личное общение", - пишет Аншаков.

Как известно, Аншакова уже задерживали в октябре прошлого года.

Как сообщалось, в конце июня прошлого года Общество защиты прав потребителей опубликовало "Памятку потребителям при посещении оккупированных территорий". В ней говорилось, что, "согласно международному законодательству", Крым и Севастополь считаются "оккупированными территориями".

Темы: Росcия свобода слова Крым
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