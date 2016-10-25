В РФ автора пам'ятки туристам про відвідування Криму оголосили в розшук

00
0
Вівторок, 25 жовтня 2016, 05:25

Голову Товариства захисту прав споживачів Михайла Аншакова, автора резонансної пам'ятки для туристів, які збираються до Криму, оголосили у федеральний розшук.

Про це Аншаков повідомив в facebook.

За його словами, в розшук його оголосили повторно за тим самим обвинуваченням.

У документах, опублікованих Аншаковим також йдеться про арешт майна - комп'ютерного блоку живлення, монітору і бежевого металевого сейфа. Аншаков, згідно з документами, був призначений "відповідальним зберігачем" арештованого майна, але здійснив його приховування.

У документах також йдеться, що слідство не може встановити місцезнаходження Аншакова.

"Таким чином у цій справі федеральний розшук для мене - це перманентний стан, з якого не допомагає вийти ні проживання за місцем постійної реєстрації, ні відоме правоохоронцям місце роботи, ні саме з ними особисте спілкування", - пише Аншаков.

Як відомо, Аншакова вже затримували в жовтні минулого року.

Як повідомлялося, в кінці червня минулого року Товариство захисту прав споживачів опублікувало "Пам'ятку споживачам при відвідуванні окупованих територій". Там було написано, що, "згідно з міжнародним законодавством", Крим і Севастополь вважаються "окупованими територіями".

Теми: Росія свобода слова Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Норвегія розмістить у себе 330 морських піхотинців США 25 жовтня 2016, 03:34
Правозахисники закликають не допустити РФ до Ради ООН з прав людини 25 жовтня 2016, 02:31
Керрі дорікнув Лаврову через поновлення авіаударів і боїв у Алеппо 25 жовтня 2016, 01:01
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
5 країн продовжили санкції, введені за агресію проти України
Горбатюк: розслідування справи Януковича опинилося під загрозою
Регіонал Медяник вийшов на свободу
Слідком РФ завів справи ще на 6 українських військових
Усі новини
Онлайн-безпека

Amnesty International назвала найбільш захищені месенджери

охорона здоров'я

МОЗ пояснив, як переходитиме на страхову медицину вже наступного року