СБУ допрашивала Савченко как свидетеля

Служба безопасности допрашивала депутата от "Батькивщины" Надежду Савченко в качестве свидетеля в рамках уголовного производства о посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористических организаций.

Об этом сообщает во вторник ZN.UA, ссылаясь на ответ СБУ на запрос издания на предмет допроса Савченко после ее заявлений относительно неофициального визита на оккупированную территорию Донбасса.

"Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористических организаций", – сказано в ответе СБУ.

В то же время в спецслужбе не ответили на вопрос, что именно сообщила Савченко во время допросов, ссылаясь на тайну следствия.

Кроме того, ZN.UA отмечает, что не получило ответа на вопрос, отслеживает ли СБУ вероятные связи Савченко с Виктором Медведчуком.

Ранее Надежда Савченко сообщила, что дала показания Службе безопасности по поводу своих поездок в оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Как известно, 12 октября во время выступления на сессии Парламенсткой Ассамблеи Совета Европы народный депутат от "Батькивщины", член украинской делегации в ПАСЕ Надежда Савченко сообщила о своих визитах на оккупированные территории, где она общалась с гражданским населением и боевиками террористических группировок.

На следующий день Савченко подтвердила, что побывала в Донбассе и провела переговоры с боевиками, но указала, что встреча произошла не на оккупированных территориях, а в "серой зоне" на линии соприкосновения.

После этого заместитель главы парламентской фрации "Народного фронта" Юрий Береза потребовал от СБУ расследовать обстоятельства поездок Савченко, а также других депутатов всех уровней чиновников в ОРДЛО.