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Савченко призналась в ПАСЕ, что таки ездила на оккупированные территории

Четверг, 13 октября 2016, 10:05

Народный депутат Украины, член ПАСЕ Надежда Савченко публично заявила, что недавно посетила оккупированные территории и "общалась со своими тюремщиками".

Об этом она заявила в своем выступлении при обсуждении украинского вопроса в сессионном зале ПАСЕ, сообщает "Европейская правда".

"Я была на оккупированной территории достаточно недавно, и, как это ни странно, общалась с теми, кто держал меня в плену", – заявила, в частности, Савченко.

Она утверждает, что смогла поговорить с представителями "Д/ЛНР" настолько подробно, что смогла почувствовать изменение их настроений.

"70% людей и даже те, кто держал меня в плену, жалеют о том, что они подняли оружие", – утверждает народный депутат.

Ранее журналист Алексей Мацука заявил, что, по его информации, Савченко пыталась попасть в Донецк несколько недель назад "тропами" через Красногоровку для встречи с Захарченко.

Ооднако Савченко в ответ опровергла его слова и заявила, что давно не была в зоне АТО.

Темы: Савченко НадеждаДонбассПАСЕ
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