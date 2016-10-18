Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко рассказала, что была в Станице Луганской

Вторник, 18 октября 2016, 10:50

Депутат Надежда Савченко, которая ранее заявила о посещение оккупированных территорий Донбасса, заявила, что была лишь в нейтральной части.

Об этом она написала в комментарии к своему посту на Facebook.

"Была в Станице Луганской на мосту, на так называемом нейтральном рубеже. О безопасности не беспокоилась. Говорила с украинцами, которые вынуждены жить на оккупированных территориях", – заявила она.

В другом комментарии она добавила, что ищет "контакта с врагом", чтобы вызволить собратьев, а не предавать Украину.

В еще одном комментарии она заявила, что посещала зону АТО первые три месяца после своего освобождения.

"Я бывала в зоне АТО еще в первые три месяца после своего возвращения. Сейчас пока туда не езжу. Я не должна перед кем-то отчитываются за те поступки, которые делаю как человек, только как политик", – написала она.

Как сообщалось, 12 октября Савченко заявила, что держит связь с людьми с оккупированных территорий Донбасса.

Кроме того, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, Савченко сообщила, что посещала оккупированные боевиками территории

Об этих поездках она дала показания в СБУ.

Ранее журналист Алексей Мацука заявил, что, по его информации, Савченко пыталась попасть в Донецк несколько недель назад "тропами" через Красногоровку для встречи с Захарченко.

Однако Савченко в ответ опровергла его слова и заявила, что давно не была в зоне АТО.

Олег Шанковский, УП

Темы: Савченко НадеждаАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
Все новости...
Реклама: