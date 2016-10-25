Лавров рассказал конспирологическую версию об Украине и санкциях против РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что Украина специально срывает выполнение Минских договоренностей, чтобы в Европе дольше продолжались санкции против России.

Об этом Лавров заявил на встрече с представителями международного бизнеса, работающими в России.

Так, на форуме директор представительства Siemens в РФ спросил , есть ли позитивные перспективы в отмене санкций, поскольку они очень негативно влияют на бизнес компании в России.

Лавров напомнил, что в феврале 2015 года была создана формула, по которой санкции, веденные против России из-за Украины, были привязаны к выполнению минских соглашений. (Речь идет о выполнении Россией минских соглашений – в том числе выведении российских войск с территории Донбасса – УП).

"Потом была введена формула: как только будут выполнены Минские соглашения, санкции против России будут сняты", - сказал он.

"Получается, что ЕС помогает президенту Порошенко, который не хочет или не может выполнить то, что обязался выполнить. Ему дают фактически в руку инструмент, который ему позарез нужен: чем дольше он будет саботировать выполнение своих обязательств по минским договоренностям, тем дольше эти договоренности будут оставаться на бумаге, тем дольше будут сохраняться антироссийские санкции, которые он предъявляет своему электорату, как доказательство эффективности совей политики", - заявил Лавров.

"У меня даже нет сомнений, что это все звенья одной цепи", - скзал он.

При этом Лавров дал понять, что Россия не собирается ничего делать, чтобы были условия для снятия санкций.

"Мы никогда не инициируем дискуссию, когда они (санкции - УП) могут быть сняты. Когда мы поняли, какие решения могут приниматься в западных столицах, мы хотим обеспечить такую ситуацию, что не на 100% но где-то рядом быть независимыми и в ключевых важных вещах не будем полагаться на милость наших партнеров", - сказал он.

"На сколько эти санкции будут длительны – вопрос не ко мне. Я уже ничему не удивляюсь", - сказал он.

При этом Лавров изложил манипуляционную пропагандистскую версию того, что произошло в Украине во время Майдана и что привело к тому, что Крым был незаконно аннексирован.

Как известно, помощник президента России Владислав Сурков лично контролирует главарей боевиков на оккупированной части Донбасса.

Оксана Коваленко, УП