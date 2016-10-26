В Украине возобновят программу информирования населения о НАТО

Украинское правительство планирует с 2017 года возобновить программу информирования общества о НАТО.

Об этом во время встречи с представителями украинской общины в Варшаве заявила во вторник вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Укринформ".

"Мы хотим с 2017 года возобновить программу информирования общества в Украине о том, что такое НАТО",- отметила она.

Климпуш-Цинцадзе напомнила, что ранее схожая программа в Украине уже была, но она "вполне сознательно делалась для галочки". Как пример вице-премьер назвала показ на телеканалах информационных фильмов о НАТО поздно ночью, когда их никто уже не смотрел.

Чиновник добавила, что для реализации этой программы будут привлекаться донорские средства.

Она также отметила, что на сегодня более половины украинского общества поддерживает членство страны в НАТО и это гораздо больше, чем несколько лет назад.

Впрочем, по ее словам, это скорее эмоциональная поддержка в свете защиты от российской агрессии, чем сознательный выбор.

"А нужно убеждать, что Альянс – это гораздо шире, чем военно-политический блок, это огромный научный, ценностный, производственный компонент",- подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер отметила, что украинцы перестали "опускать глаза", когда речь идет о членстве страны в НАТО.

"Тот уровень сотрудничества, который у нас сейчас есть с союзниками и Альянсом непосредственно не меньший чем то, что предусматривает ПДЧ (План действий относительно членства в НАТО)",- отметила чиновник.

Она добавила, что хотя это и не ПДЧ, но фактически осуществляется чрезвычайно серьезная реформа Вооруженных сил, сектора безопасности и обороны Украины для того, чтобы быть взаимосовместимыми с силами НАТО не только по стандартам, но и по мышлению.