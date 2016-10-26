В этом году в Средиземном море утонули почти 4 тыс беженцев

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Среда, 26 октября 2016, 07:43

В этом году у берегов Средиземного моря утонули 3740 мигрантов и беженцев, которые пытались добраться до берегов Европы.

Об этом на брифинге в Женеве рассказал пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер, передает Центр новостей ООН.

Он сообщил, что в 2016 году по Средиземному морю к европейским берегам приплыли примерно 328 тысяч мигрантов. 3 740 человек из них в ходе опасного путешествия утонули.

"В прошлом году - одна гибель на каждые 269 прибытий, а 2016 году - одна гибель на каждые 88 прибытий. На средиземноморском маршруте между Ливией и Италией вероятность гибели еще выше - одна смерть на каждые 47 прибытий", - сказал Спиндлер. 

По его словам, почти половина жертв, утонувших в Средиземном море в этом году, отправились в от берегов Северной Африки, пытаясь приплыть в Италию. Большая часть трагических инцидентов связана с тем, что контрабандисты используют старые и неприспособленные для такого путешествия суда. Некоторые несчастные случаи произошли из-за погодных условий.

Темы: миграция
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