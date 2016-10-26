Суд по делу Карпюка и Клыха ушел думать над апелляцией

Верховный суд Российской Федерации удалился на вынесение решения по апелляционной жалобе украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка, осужденным в России.

Об этом сообщает адвокат Илья Новиков в Facebook и журналист BBC Сева Бойко в Twitter.

Суд удалился на вынесение решения. pic.twitter.com/03B4Eb0P6l — Сева Бойко (@sevaboiko) October 26, 2016

Перед тем Карпюк сказал: "Мое дело менее важно, чем жалоба судьи против моих адвокатов. Я понимаю, за что осудили меня – это месть за то, что я украинец и патриот. А им мстят, чтобы другим неповадно было защищать людей".

Карпюк: обвинение-это анекдот: махнул Карпюк правой рукой -танки горят, махнул левой рукой - БТРы горят. — Сева Бойко (@sevaboiko) October 26, 2016

А Клых выразил надежду, что суд будет действовать самостоятельно и вынесет оправдательный приговор, сообщает Бойко.

Клых: надеюсь, что вы будете действовать самостоятельно и вынесете оправдательный приговор — Сева Бойко (@sevaboiko) October 26, 2016

В процессе заседания суда Карпюк и Клых выразили благодарность за приезд украинской летчице и депутату Надежде Савченко, которую Россия в марте осудила, а в мае обменяла на своих военнослужащих, задержанных на востоке Украины.

Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клиха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Клых и Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн.

"Мемориал" признал их политзаключенными.