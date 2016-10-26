Савченко попала в Россию со второй попытки через Минск

428 просмотров
1
Среда, 26 октября 2016, 13:31

Народный депутат Надежда Савченко, которая провела 2 года в российском плену, 26 октября попала в Россию со второй попытки.

Об этом рассказал адвокат Илья Новиков, который ее сопровождает.

По его словам, сначала Савченко вылетела в Минск. Помощник Новикова имел довезти украинку в Москву на собственном авто. Однако, на границе машину остановили:

"Савченко сперва на три часа тормознули в машине на трассе Минск-Москва, и в итоге не пустили в РФ, потом она решила вернуться в Минск и лететь самолетом", – сообщил Новиков.

"А в промежутке у нас был отбор документов у нее и у белоруса-водителя, окно в два томных часа совсем без связи, ожидание пограничного полковника, выехавшего на кордон решать вопрос из самого Смоленска. Возвращение в Минск, полет в Москву, еще один внезапный и нетипичный кордон в Шереметьево на рейсе, где кордонов никогда не было. И только в 8 утра зал прилета и такси", – отметил адвокат.

В то же время сестра Савченко Вера в комментарии ТСН отметила, что задерживаться в Москве Надежда не собирается – уже вечером хочет улететь домой.

Вера также отметила, что в российской столице рядом с Савченко находится украинский консул.

Главной причиной, почему Савченко решила лететь и поддержать украинских заключенных Клыха и Карпюка, стало заявление Карпюка о том, что он не собирается уходить по этапу. По словам нардепа, она это сама пережила, поэтому понимает всю сложность положения заключенных.

Ранее Савченко заявила, что едет в Москву поддержать украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, осознавая, что может не вернуться из России живой.

Как известно, в среду в Верховном суде РФ  слушается апелляция на приговор украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.

Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Станислава Клыха и Николая Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

Украинская правда

Темы: Савченко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Савченко в Москве. Адвокат Клыха и Карпюка просит Яценюка помочь 26 октября 2016, 09:30
СБУ допрашивала Савченко как свидетеля 25 октября 2016, 11:37
Суд перенес дело Плотницкого: его неправильно уведомили 21 октября 2016, 15:45
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.149.90.---Светулёк26.10.2016 14:16
Пусть не возвращается. Курва.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Парубий рассказал о квартирах из его э-декларации. Нет ни одной
98% подлежащих люстрации чиновников уже уволены – Минюст
Боевики заявили о захвате активистки "Правого сектора"
Миссия МВФ перенесла визит в Киев
Все новости
Запрет

Госкино не пустило на экраны 12 фильмов и сериалов

Онлайн-безопасность

Amnesty International назвала наиболее защищенные мессенджеры