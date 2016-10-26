Суд у справі Карпюка й Клиха пішов думати над апеляцією

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Середа, 26 жовтня 2016, 15:16

Верховний суд Російської Федерації вийшов на винесення рішення за апеляційною скаргою українців Станіслава Клиха й Миколи Карпюка, засудженим у Росії.

Про це повідомляють адвокат Ілля Новіков у Facebook і журналіст BBC Сєва Бойко у Twitter.

Перед тим Карпюк сказав: "Моя справа менш важлива за скаргу судді проти моїх адвокатів. Я розумію, за що засудили мене – це помста за те, що я українець і патріот. А їм мстяться, щоб інші не надилися захищати людей".

А Клих висловив сподівання, що суд діятиме самостійно й винесе виправдальний вирок, повідомляє Бойко.

У процесі засідання суду Карпюк і Клих висловили подяку за приїзд українській льотчиці й депутату Надії Савченко, яку Росія в березні засудила, а в травні обміняла на двох своїх військовослужбовців, затриманих на сході України.

Як відомо, Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Клиха і Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн.

"Меморіал" визнав їх політв'язнями.

Теми: Політв'язні Росія суд права людини
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