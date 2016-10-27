МИД требует, чтобы Россия освободила Чийгоза

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Четверг, 27 октября 2016, 11:34

Министерство иностранных дел требует немедленного освобождения заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем Твиттере.

Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на ускорение рассмотрения дела Чийгоза в оккупированном Россией Крыму.

"Политические репрессии образца эры сталинизма. Требуем немедленного освобождения А.Чийгоза - заложника агрессивной политики РФ", – написала она.

Как стало известно 25 октября, суд в аннексированном Россией Крыму будет рассматривать дело против крымского татарина Ахтема Чийгоза четыре раза в неделю.

Адвокат Николай Полозов не исключает, что интенсификация процесса вызвана желанием оккупационных "властей" вынести приговор до 26 февраля – третьей годовщины митингов под крымским парламентом, в том числе противников аннексии АРК.

Как известно, заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза за участие в акции протеста против аннексии Крыма 26 февраля 2014 года обвиняют по ч. 1 ст. 212 УК РФ – организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

29 сентября 2016 года суд продлил его арест до января 2017 года.

Украинская правда

Темы: крымские татары Крым МИД
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