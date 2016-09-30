Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму продлили арест Чийгоза до января

Пятница, 30 сентября 2016, 06:02
В Крыму продлили арест Чийгоза до января

В четверг, 29 сентября, суд продлил арест для заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза до января 2017 года.

Об этом в Facebook сообщила его жена Эльмира Аблялимова.

"На заседании суда срок содержания Ахтема Чийгоза продлён до 8 января 2017 года", - написала она.

Как известно, российские оккупационные власти начали преследовать многих крымских татар после аннексии Крыма, в частности – Ахтема Чийгоза.

Его обвиняют в участии в акции протеста против аннексии полуострова 26 февраля 2014 года.

Как известно, в четверг, 29 сентября, Верховный суд РФ окончательно признал законным запрет деятельности Меджлиса крымских татар на территории России как "экстремистской организации". 

Темы: Меджлисаннексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Меджлис
Меджлис просит официально признать его представителем крымскотатарского народа
Глава Меджлиса призвал россиян покинуть Крым: Одна нога в Воронеже, другая – на мосту
Меджлис: Угроза нападения России реальна, но Киев не покинем
Последние новости
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
Все новости...
Реклама: